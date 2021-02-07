«الصحة العالمية» تدعو لتقاسم تكنولوجيا إنتاج لقاحات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

دعت منظمة الصحة العالمية المختبرات إلى تقاسم تكنولوجياتها لزيادة وتيرة إنتاج اللقاحات ضد «كوفيد- 19».

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى تطوير ضخم لقدرات إنتاج اللقاحات لعدم ضرب التقدم المحرز في مكافحة الجائحة. وذكر على سبيل المثال مجموعة «سانوفي» الفرنسية لصناعة الأدوية التي تأخرت في تطوير لقاحها، لكنها اقترحت إنتاج اعتباراً من هذا الصيف لقاح منافستها «فايزر - بايونتيك» المرخص له والذي أثبت فعالية عالية.

وفي سياق آخر، منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر بشروط لاستخدام ثاني لقاح ضد «كوفيد - 19» تم تطويره في البلاد ويدعى «كورونا فاك» الذي طوّرته «سينوفاك»، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية، أمس. وكان اللقاح استُخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره أمس يسمح باستخدامه للعامة.

ويساهم الإقرار في إدخال عقارات طارئة إلى السوق عندما تكون الاختبارات السريرية لم تف بالمعايير المعتادة لكنها تدل على أن العلاجات ستكون ناجعة. وأفاد بيان «سينوفاك» أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد اختبارات محلية عدة وفي الخارج للقاح في بلدان بينها البرازيل.

وأفادت «سينوفاك» أن الاختبارات في البرازيل أظهرت أن اللقاح فعّال بنسبة 50% في منع الإصابة وبنسبة 80% في منع تطور الإصابات إلى مستويات تستدعي التدخل الطبي.