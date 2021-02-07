«تريندز» يستشرف حدود التغيير في سياسة بايدن على المصالح الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت دراسة جديدة أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» تحت عنوان: «قراءة خليجية لتوجهات بايدن نحو الشرق الأوسط»، حدود التغيير المتوقع في سياسة الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد أن دشن الرئيس جو بايدن عهده بالإعلان عن رفضه لمواقف سلفه الجمهوري دونالد ترامب من بعض قضايا السياسة الخارجية، والشروع في تغييرها، من منطلق إدراكه أنها أثرت سلباً في مصالح الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم.

وتسعى الدراسة التي أعدها الباحث والكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي إلى مناقشة التصورات والاحتمالات التي يمكن حدوثها في بعض قضايا الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وأزمات هذه المنطقة المهمة في الاستراتيجية الدولية، وفي مقدمة تلك الأزمات: الملف النووي الإيراني، والموقف تجاه جماعات «الإسلام السياسي»، وخاصة جماعة «الإخوان». وتذهب الدراسة إلى أن التغيير المتوقع في السياسة الأميركية في عهد بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط، سينعكس بدرجة أو بأخرى على دول مجلس التعاون الخليجي.