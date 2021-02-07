اخبار العالم

عواصف ثلجية تضرب هولندا.. والحكومة تناشد

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

عواصف ثلجية تضرب هولندا

ناشدت الحكومة الهولندية المواطنين البقاء في منازلهم، بعد الأنباء عن هبوب عواصف ثلجية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة وتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا.

ورفع المعهد الوطني للطقس مستوى التحذير لأعلى درجة بأنحاء البلاد، متوقعا هبوب عواصف ثلجية. وهو أول تحذير مناخي على مستوى البلاد منذ تسع سنوات.

وقالت السلطات الصحية إنها ستغلق جميع مراكز فحص فيروس الأحد، في حين سيتم تقليص خدمات القطارات إلى الحد الأدنى.

وينضم التحذير من الطقس إلى إجراءات عزل عام واسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا، تشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات والأماكن العامة الأخرى لأسابيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا