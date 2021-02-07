بالميراس يواجه تيجريس أونال.. قمة برازيلية مكسيكية في نصف نهائي كأس العالم للأندية

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق تيجريس أونال المكسيكي غدا الاحد، نظيره بالميراس البرازيلي على أرضية ملعب المدينة التعليمية المونديالي، برسم الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية 2020 التي تستضيفها قطر.

وينطلق مشوار بالميراس البرازيلي في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أسبوع واحد من تتويجه بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد الفوز على سانتوس بهدف نظيف في نهائي برازيلي خالص.

ويخوض كذلك النادي المكسيكي منافسات مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أسابيع من تتويجه بلقب دوري أبطال كونكاكاف 2020.

وكان تيجريس أونال المكسيكي قد حجز مقعده في نصف نهائي، بعد فوز هام على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، بهدفين مقابل هدف وحيد.