أكادير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الضرب والجرح المفضي إلى الموت

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تعريض الضحية الذي يعيش حالة التشرد لاعتداء جسدي عن طريق الرشق بالحجارة بمنطقة خلاء بمدينة أكادير، مما تسبب في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.