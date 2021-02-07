وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده تدعم الرؤية الليبية للسلام والازدهار

المناطق -وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم الرؤية الليبية للسلام والازدهار الليبي مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها.

جاء ذلك في تصريح للوزير بلينكن، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفيرة ستيفاني توركو ويليامز كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وأعرب بلينكن، عن شكر بلاده للمبعوثة ويليامز، على خدمتها في دفع عجلة السلام، مشيراً إلى أن ويليامز أظهرت مهارات دبلوماسية غير عادية في الجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.