شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بتأكيد «بايدن» مواصلة التعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة أمس السبت عن ترحیبھا بما تضمنھ خطاب رئیس الولایات المتحدة

الأمریكیة جو بایدن من تأكيد على مواصلة التعاون مع المملكة للدفاع عن سیادتھا والتصدي للتھدیدات التي تستھدفھا.

كما رحبت، في بیان لھا بتأكید الولایات المتحدة على دعم الجھود الدبلوماسية لحل الأزمة الیمنیة بما فیھا جھود مبعوث الأمین العام للأمم المتحدة مارتن غریفث ورحبت أيضا بتعیین تیم لیندركنغ مبعوثا للولایات المتحدة الأمریكیة للیمن مشیدة بما یتمتع من خبرة ودراية كبیرتین في شؤون المنطقة والیمن.

ونوھت بالجھود الكبيرة والمتواصلة للمملكة في سبيل الوصول إلى الحل السیاسي المنشود للأزمة الیمنیة

وفق المرجعیات الثلاث المعتمدة (المبادرة الخلیجیة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.(

وأكدت في ختام بیانھا، موقف دولة الكویت الثابت والداعم لإيجاد حل سیاسي للأزمة الیمنیة وفق المرجعيات الثلاث المشار إلیھا.