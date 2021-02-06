الوكيل العام للملك بالعيون: الهالك الفهيم محمد سالم توفي جراء حادثة سير تعرض لها

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن الهالك الفهيم محمد سالم بن امبارك توفي متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء حادثة سير تعرض لها ليلة 15/01/2021، مفندا “بعض الأنباء الزائفة التي يتم ترويجها حول ظروف وفاة الهالك”.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، بأن الهالك تعرض لهذا الحادث ليلة 15/01/2021 حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة- الكويرة بالمكان المسمى كنيدلف، جماعة وقيادة الدورة- دائرة الدورة الحكونية- عمالة طرفاية، حيث صدمته سيارة متجهة من طرفاية الى العيون، مضيفا أن سائق السيارة توقف بعين المكان، التي قررت متابعته وإحالة قضيته على المحكمة للبث فيها وفقا للقانون.

وأوضح البلاغ أن الضحية الهالك لم يكن يحمل أية وثيقة، مما تعذر معه التعرف على هويته في البداية، وهو ما دعا مصالح الدرك الملكي بمركز الدورة التي أنجزت محضر الحادثة، إلى تكليف الجهات المختصة برفع البصمات وتحليلها، حيث وافتها بنتائج رفع البصمات بتاريخ 05/02/2021 وتم التعرف بمقتضاها على هوية الضحية الفهيم محمد سالم بن مبارك.

وأكد البلاغ أن كل المعلومات المخالفة لهذه الحقيقة، التي يتم الترويج لها، “عارية عن الصحة”.