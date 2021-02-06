اختفاء تلميذة في بني ملال.. ووالدها: اختفت في ظروف غامضة قبل يومين

جدة - عبدالحي حسين - اختفت تلميدة بمدينة بني ملال تبلغ من العمر 14 سنة، بعدما غادرت منزل أسرتها، لتختفي عن أنظار أسرتها مند أزيد من 48 ساعة.

وقال لحسن خولود والد التلميدة المختفية لـ”اليوم 24″، إن ابنته، تبلغ من العمر 14 السنة، مؤكدا اختفاءها بشكل مفاجئ، من أمام باب المنزل، في حي الهدى الخميس الماضي، خلال الفترة المسائية، ولم يتم العثور عليها إلى حدود الساعة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المصالح الأمينية بولاية أمن بني ملال، فتحت تحقيقا في الواقعة.

وطالب والد الطفلة المختفية بتقديم المساعدة من أجل العثور على ابنته، مؤكدا أن الاختفاء خلف حزنا وألما لدى العائلة، والأصدقاء.