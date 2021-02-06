إعادة انتخاب موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي لولاية ثانية

جدة - عبدالحي حسين - أعيد انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، موسى فقي محمد، اليوم السبت لولاية ثانية على رأس المفوضية مدتها أربع سنوات، وذلك وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه إيبا كالوندو.

وكتبت إيبا كالوندو في تغريدة على “تويتر” إن فقي حصل خلال التصويت، الذي جرى اليوم السبت في إطار الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، على 51 صوتا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق اليوم أنه يتعين على مفوضية الاتحاد الجديدة، التي ستنبثق عن القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، استكمال الإصلاحات وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063.

وأضاف موسى فقي محمد، خلال الجلسة الافتتاحية، عبر تقنية التناظر المرئي، لأشغال القمة العادية ال34 للاتحاد الإفريقي، أن “دورة هذه القمة ستتميز بالخصوصية التاريخية المتمثلة في انتخاب قيادة المفوضية، حيث سيتعين على المفوضية الجديدة استكمال الإصلاحات، والاستجابة، دون تأخير، للتوقعات الملحة للدول، وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063”.

وفي معرض تطرقه للفترة التي ترأس فيها المفوضية، أشار السيد موسى فقي محمد إلى أن كل ما قام به من عمل، خلال السنوات الأربع الماضية، تم من خلال الحرص على تعزيز الاتحاد الإفريقي في ما يخص هياكله الداخلية وحضوره على الساحة الدولية.

وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان الـ54 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.