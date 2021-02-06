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دولة الإمارات تخصص كافة مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي تساعد في السيطرة على الفيروس.. أعلنت الوزارة تخصيص كافة مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

 

وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

و أوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.

 

و ناشدت الوزارة أهالي كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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