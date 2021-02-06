شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. فرنسا تسجل 20 ألف إصابة وأستراليا 28 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 20586 حالة إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 3317333، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.

كما سجلت فرنسا 191 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 إلى .78794

وبلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد 232693 حالة، فيما تم نقل 1122 مريضا بالفيروس إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفا و848 حالة.

وسجلت البلاد 909 حالات وفاة بشكل إجمالي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 26 ألفا و 83 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.