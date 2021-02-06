الإمارات تؤكد التزامها العمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، التزام الإمارات بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، على التزام الإمارات التام بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء حوار جديد، وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

وجرى أيضاً خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية – الأمريكية، والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.