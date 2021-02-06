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دولة الإمارات تخصص كافة مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي تساعد في السيطرة على الفيروس.. أعلنت الوزارة تخصيص كافة مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

 

وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

و أوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.

 

و ناشدت الوزارة أهالي كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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