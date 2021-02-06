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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات و العمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية و بدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران و جرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة و عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية.
كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية و التطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.