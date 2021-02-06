خلية الإرهاب الحوثي تعترف بعشرات العمليات الإرهابية

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وقالوا إنه تم تجنيدهم من قبل المطلوب أمنيا المدعو علي (أبومنصور)، وهو الأخ السادس للأشقاء الخمسة الذين عملوا بمعية عضوي الخلية ناصر الرعيدي ومحسن قليهيط في مديرية الجراحي، وتلقوا دورات تدريبية في الجراحي ومناطق الحوثيين بتعز وصنعاء، للتعامل مع العبوات وتفجيرها عن بعد ورفع الإحداثيات والمواقع.وتحصل عضو الخلية فؤاد الذي نفذ مجموعة تفجيرات، إحداها استهدفت دراجة نارية تقل مواطنين، على مبالغ مالية، مقابل أعماله الإرهابية لصالح الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، وفقا لفلم مصور تحت عنوان «خيط الإرهاب».
أما شقيقه أحمد عضو الخلية الذي كان يعرف حركيا باسم (زيد) فعمل هو الآخر في خلية مكونة من 8 أشخاص، تلقت تدريباتها في مزارع الرمة قبل تحريرها، حيث تدرب على يد شقيقه المطلوب علي والمطلوب المدعو أبومعاذ.
في غضون ذلك تمكنت فرق رصد ميدانية من تتبع ورصد مئات الجنائز وعمليات التشييع والدفن لقتلى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وشن القيادي الحوثي البارز والرئيس السابق لما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين صالح هبرة هجوما لاذعا على جماعة الحوثي، وقال في تغريدة على صفحته بالفيس بوك، مخاطبا قيادات الميليشيات، «سجونكم مملوءة بالمظلوميات، والمحاكم تعج بالرشاوى والظلم، صادرتم حقوق المستضعفين فمنعتم البترول عن المساكين وتوزعونه على كثير من أتباعكم مجانا، ومنعتم الغاز عن الفقراء والمعدمين وتوزعونه على أتباعكم والموالين لكم مجانا، وقطعتم مرتبات المساكين وأنفقتم أضعافها على أتباعكم ومحبيكم».
وأضاف «تتهافتون على المناصب وتتقاسمونها فيما بينكم تهافت الأكلة على قصعتها، حتى المساعدات التي تأتي من الخارج تتصارعون عليها وبشكل مخجل وتوزعونها على مشرفيكم ليشتروا بها الولاءات على حساب الفقراء، وتكدسون معظمها في المخازن حتى تنتهي ثم ترمونها في الشعاب، والمستضعفون يتضورون جوعا ويبحثون عن لقمة خبز».
ضحايا الحوثي في يناير 2020
- 261 قتيلا
- 108 قتلى بين القيادات
- 127 قتيلا بصنعاء
- 29 قتيلا في ذمار
- 20 قتيلا في صعدة
- 19 قتيلا في إب
- فؤاد سعيد سالم فارس (20 عاما)
- أحمد سعيد فارس (25 عاما)
- صلاح سعيد فارس (23 عاما)
- يحيى سعيد فارس (25 عاما)
- فارس سعيد فارس (35 عاما)
- ناصر علي الرعيدي (53 عاما)
- محسن حسن قليهيط (30 عاما)
- وفد من الاتحاد الأوروبي يلتقي الحكومة اليمنية بعدن.
- الإرياني: اعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة.
- تقرير لمجلس الأمن الدولي يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خالد باطرفي، ومقتل نائبه سعد العولقي.
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