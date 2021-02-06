خلية الإرهاب الحوثي تعترف بعشرات العمليات الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر أعضاء الخلية الإرهابية الحوثية التي تم إلقاء القبض عليها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي، بتنفيذ 20 تفجيرا إرهابيا في المخا والخوخة لصالح الميليشيات الحوثية، استهدفت مشاريع مياه وأسواقا ومناطق حيوية، وأطقما عسكرية تابعة للقوات المشتركة.

وقالوا إنه تم تجنيدهم من قبل المطلوب أمنيا المدعو علي (أبومنصور)، وهو الأخ السادس للأشقاء الخمسة الذين عملوا بمعية عضوي الخلية ناصر الرعيدي ومحسن قليهيط في مديرية الجراحي، وتلقوا دورات تدريبية في الجراحي ومناطق الحوثيين بتعز وصنعاء، للتعامل مع العبوات وتفجيرها عن بعد ورفع الإحداثيات والمواقع.

وتحصل عضو الخلية فؤاد الذي نفذ مجموعة تفجيرات، إحداها استهدفت دراجة نارية تقل مواطنين، على مبالغ مالية، مقابل أعماله الإرهابية لصالح الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، وفقا لفلم مصور تحت عنوان «خيط الإرهاب».

أما شقيقه أحمد عضو الخلية الذي كان يعرف حركيا باسم (زيد) فعمل هو الآخر في خلية مكونة من 8 أشخاص، تلقت تدريباتها في مزارع الرمة قبل تحريرها، حيث تدرب على يد شقيقه المطلوب علي والمطلوب المدعو أبومعاذ.

في غضون ذلك تمكنت فرق رصد ميدانية من تتبع ورصد مئات الجنائز وعمليات التشييع والدفن لقتلى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وشن القيادي الحوثي البارز والرئيس السابق لما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين صالح هبرة هجوما لاذعا على جماعة الحوثي، وقال في تغريدة على صفحته بالفيس بوك، مخاطبا قيادات الميليشيات، «سجونكم مملوءة بالمظلوميات، والمحاكم تعج بالرشاوى والظلم، صادرتم حقوق المستضعفين فمنعتم البترول عن المساكين وتوزعونه على كثير من أتباعكم مجانا، ومنعتم الغاز عن الفقراء والمعدمين وتوزعونه على أتباعكم والموالين لكم مجانا، وقطعتم مرتبات المساكين وأنفقتم أضعافها على أتباعكم ومحبيكم».

وأضاف «تتهافتون على المناصب وتتقاسمونها فيما بينكم تهافت الأكلة على قصعتها، حتى المساعدات التي تأتي من الخارج تتصارعون عليها وبشكل مخجل وتوزعونها على مشرفيكم ليشتروا بها الولاءات على حساب الفقراء، وتكدسون معظمها في المخازن حتى تنتهي ثم ترمونها في الشعاب، والمستضعفون يتضورون جوعا ويبحثون عن لقمة خبز».

ضحايا الحوثي في يناير 2020

261 قتيلا

108 قتلى بين القيادات

127 قتيلا بصنعاء

29 قتيلا في ذمار

20 قتيلا في صعدة

19 قتيلا في إب

الخلية الإرهابية اليمنية:

فؤاد سعيد سالم فارس (20 عاما)

أحمد سعيد فارس (25 عاما)

صلاح سعيد فارس (23 عاما)

يحيى سعيد فارس (25 عاما)

فارس سعيد فارس (35 عاما)

ناصر علي الرعيدي (53 عاما)

محسن حسن قليهيط (30 عاما)

مشاهدات يمنية