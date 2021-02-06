فلسطين تنسق مع الجنائية الدولية لفتح تحقيق شامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين، في أعقاب إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية مما يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيها. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «إن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت على الفور اتصالات وإجراء تنسيق مع الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية». وذكر المالكي «إن القرار الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل». وذكر المالكي «إن القرار الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل». وأشار إلى أنه سيتم التوقيع بين الحكومة الفلسطينية والجنائية الدولية على اتفاق لإرسال فرق تحقيق رسمية من المحكمة مع بدء عملها في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت.

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