المعلمي: سياسة المملكة تقوم على 3 ركائز

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وأوضح خلال الحدث الافتراضي الذي نظمه تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، أن العالم يجتمع للاحتفال أول مرة باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن العالم أصبح بحاجة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، في عالم تمزقه النزاعات، وتفرقه خطابات الكراهية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في علاقاتها الدولية، تأتي وفاء بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق، وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.وأوضح خلال الحدث الافتراضي الذي نظمه تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، أن العالم يجتمع للاحتفال أول مرة باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن العالم أصبح بحاجة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، في عالم تمزقه النزاعات، وتفرقه خطابات الكراهية.

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