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32 طنا من السلال السعودية للمتضررين في دارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 32 طنا و100كجم من السلال الغذائية للمتضررين والأسر الأكثر احتياجا في محلية بليل بولاية جنوب دارفور بجمهورية السودان، استفاد منها 1800 فرد.

ودشن المركز أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية.

وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي خلال اليوم الأول 28 فحصا بالعيادات تمهيدا لفرز الحالات التي يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية لها، يستفيد منها البالغون والأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وعبس، وحيران، وحرض، التابعة لمحافظة حجة، كما قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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