شكرا لقرائتكم خبر 32 طنا من السلال السعودية للمتضررين في دارفور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 32 طنا و100كجم من السلال الغذائية للمتضررين والأسر الأكثر احتياجا في محلية بليل بولاية جنوب دارفور بجمهورية السودان، استفاد منها 1800 فرد.

ودشن المركز أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية.

وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي خلال اليوم الأول 28 فحصا بالعيادات تمهيدا لفرز الحالات التي يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية لها، يستفيد منها البالغون والأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وعبس، وحيران، وحرض، التابعة لمحافظة حجة، كما قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.