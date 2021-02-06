شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق الفرنسي - الأمريكي بشأن لبنان يقطع أشواطاً متقدّمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

قالت مصادر لبنانية معنية بالتأليف الحكومي، إنّ العدّ العكسي للعمل الجادّ لتأليف الحكومة سيبدأ مع عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من الخارج، في وقت ثمَّن فيه رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري الموقفين الأمريكي والفرنسي، بينما تتواصل التحقيقات في جريمة اغتيال لقمان سليم.

ويُنتظر أن يحمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري معطيات تتعلق بالاستحقاق الحكومي، في أعقاب جولته الخارجية التي قد تشمل القاهرة وباريس، بالتزامن مع زيادة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة حول لبنان، خصوصاً بعد حصول الإدارة الفرنسية على دعم إدارة الرئيس جو بايدن للمبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لحلّ أزمة لبنان، في السادس من آب/أغسطس الماضي، غداة انفجار مرفأ بيروت.

وفي السياق، أكد رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري في حديث صحفي ​ أن «مبادرته مستمرة ولا تراجع عنها، وهي باقية على الطاولة، لافتاً إلى أن «الموقف الفرنسي - الأمريكي جيد، والأمريكيون يقفون الآن إلى جانب الفرنسيين في مسعاهم، ولكن الكرة هي في ملعبنا كلبنانيين، والمسؤولية تقع على عاتقنا بالدرجة الأولى، إذ إنّ شعبنا هو الذي يتألم».

وشدّد بري في حديث صحفي على «أنّ التأليف يجب أن يتمّ بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافقا».

مبعوث فرنسي

وكشفت مراجع ديبلوماسية مطلعة، أن السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو تحدثت عن زيارة قريبة لمبعوث رئاسي فرنسي خاص لبيروت، وكما تشير المعلومات، فإن الموفد ينتظر انتهاء زيارة الحريري لباريس، كذلك انتهاء فترة إقفال المطارات الفرنسية مع عواصم الشرق الأوسط، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وإلى المهمة المنتظرة للموفد الفرنسي الجديد، تحدثت مصادر ديبلوماسية موثوقة، عن أن التنسيق الفرنسي - الأمريكي بشأن لبنان قطع أشواطاً متقدّمة في اتجاه مزيد من التنسيق، وهو ما دلّت إليه المواقف المشتركة الفرنسية والأمريكية، سواء بالنسبة إلى ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أو على مستوى إدانة جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في الجنوب قبل ثلاثة أيام.

مواصلة تحقيقات

وعلى خط اغتيال لقمان سليم، تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتله، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة، بينما كشفت شقيقة لقمان، رشا سليم، أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع التعذيب، فيما روت زوجته مونيكا لحظات القلق التي عاشتها بعدما لاحظت أن لقمان لا يجيب على اتصالاتها، علماً أن هاتفه كان متاحاً، بحسب قولها.

وإذ تواصلت ردود الفعل المستنكرة للاغتيال، غرد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «اغتيال الجسد لا يسقط الكلمة، ولا تسقط الاغتيالات إلا بجلاء الحقيقة، ولا حقيقة إلا بجهارة العدالة، ولا عدالة إلا بشجاعة القضاة».

إلى ذلك، نفذت مجموعات وأحزاب ​الثورة في لبنان وقفة احتجاجية في ​ساحة سمير قصير​ وسط بيروت رفضاً لمقتل الناشط ​لقمان سليم​. ودعت مجموعات الثورة إلى رص الصفوف في مواجهة الاستبداد لاستعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة وصولاً إلى الدولة المدنية​​​​​​​.

أمنياً، أوقف ​الجيش​ اللبناني شخصين من التابعية السورية ينتميان إلى تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية دهم نفّذها في ​عرسال​ في البقاع الشمالي، وذلك في سياق استكمال التوقيفات التي تمّ بموجبها الأسبوع الماضي توقيف 18 «داعشياً»، من بينهم 13 سورياً،​ و5 لبنانيين، ليرتفع بذلك العدد إلى 20 «داعشياً» تمّ توقيفهم في أقلّ من أسبوع. (وكالات)