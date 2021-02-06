شكرا لقرائتكم خبر عن «الرجل الذي حدّق في السماء».. الفن يوزع الحب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

عبر روايته «الرجل الذي حدق في السماء»، الصادرة عن دار الساقي 2019، بترجمة محمد مصطفى، يقدم لنا الكاتب التشيلي إيرنان ريبيرا، دعوة للحب والسلام، فالعمل يعكس رغبة الإنسان في الانتصار للحياة في وجه الموت والبؤس والفساد السياسي من خلال أبطال القصة من خلال ثلاثة مبدعين «مفكر ورسام وبهلوانة»، يرغبون في رسم لوحة للسعادة والتسامح والخير الإنساني، فيقررون الذهاب في جولة نحو شمال البلاد حيث السماء الصافية، ذلك الصفاء الذي تمنوا أن يعم أرضهم، وفي رحلتهم ظلوا يخاطبون الناس، ويعزفون الموسيقى، وينشرون مناخاً من البهجة، فالمفكر يطيل النظر إلى السماء فيقلده المارة، ليشكلوا مشهداً جماعياً عجيباً ولافتاً، أما الفنان فيقوم برسم اللوحات المدهشة التي تتحدث عن الحرية والسلام والحب، فتنال الإعجاب، في حين تقوم البهلوانة بحركات استعراضية وتطلق النكات من أجل أن ترتسم السعادة على وجوه الناس، وهو أمر نادر تحت وطأة البطش والاستبداد.

الرواية تحكي عن الذاكرة والحب والحياة تحت نير القهر، ورغم أن السياسة تلقي بظلالها القاتمة على العمل، لكن الكاتب أفلح في تدبر أساليب وتقنيات سردية بحيث تحفل الرواية بالمتعة والفرح، خاصة في ما يتعلق بتداعي الذكريات والحوارات والوصف البديع بلغة عاطفية راقية، وتعتمد القصة في فكرتها على أن مقاومة قهر الحياة يصبح ممكناً عبر الأدب الفن والإبداع، فتلك هي الأشياء التي تجعل العيش ممكناً ومحتملاً.

العمل وجد صدى كبيراً لدى القراء العرب في المواقع القرائية المتخصصة، حيث أشادوا بفكرته وبأسلوب الكاتب.

«شخصيات بسيطة»، هكذا تناول أحد القراء العمل، عندما أوضح أنه قد نهض على أشخاص عاديين في أحلامهم وطموحاتهم، ويقول: «الرواية مثل الحلم، بتفاصيل صغيرة، وأحداث بسيطة، وفنانون يوزعون الحب للناس من أجل تجاوز قسوة الحياة»، ويتوقف آخر عند لغة الرواية التي يصفها بالموسيقية، ويقول: «اللافت في العمل هو تلك اللغة الشاعرية بمفرداتها الأنيقة وصورها المتخيلة المتدفقة، والتي تتناسب مع فكرة العمل ومحمولاته، فهي أشبه ما تكون بالمقطوعة الموسيقية ذات الأصوات البديعة المتعددة».

«العنوان يقول كل شيء»، بهذه الكلمات، أعربت قارئة عن إعجابها بعنوان الرواية، كعتبة نصية مفسرة لأجواء النص، وتقول: «شدّتني بلاغة الكلمات فهي بمثابة دعوة للتأمّل، فهو ليس مجرد تحديق في السماء فقط، بقدر ما هو تحريض على التفكير في آفاق جديدة غير مكتشفة»، وفي السياق نفسه ذكر قارئ أن العمل تضمن العديد من الإضاءات الفكرية والفلسفية والرؤى الجمالية، فالكاتب أراد أن يشير إلى أن عبور ثقل الحياة يكمن في ضرورة أن يتحلى الناس بالبصيرة والمعرفة.

«تعدد الأساليب»، هكذا أشار أحد القراء إلى تقنيات السرد التي لجأ إليها الكاتب في العمل، ويقول: «رغم أن الرواية قصيرة لا تتعدى صفحاتها المئة، إلا أن الكاتب قد وظف فيها الكثير من الأساليب الفنية منذ العنوان وحتى الحبكة والبناء الدرامي الذي يعتمد على تداعي الحكايات وجماليات الوصف، وكان اللافت حقاً هو تلك النهاية غير المتوقعة، فقد جاءت مفتوحة من دون كلمة أخيرة، حيث ترك المؤلف الباب مفتوحاً لأكثر من تفسير وتأويل»، ووصفت قارئة الرواية بالمعدية، وتقول: «ظللت أحدق في السماء لمدة من الزمن، فأجواء الرواية تجعلك متعلقاً بها، وبحكاياتها، وشخوصها الذين لا يفارقون الذاكرة».