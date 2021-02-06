محمد الملا *

قف للمعلم وفه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

بيت الشعر هذا لخص مكانة المعلم الرفيعة، وأكد أهمية دوره في المجتمعات باعتباره المحرك الرئيس في النظم التعليمية، ومن هنا فإن جمعية المعلمين تؤمن بشكل راسخ وقاطع بالدور المحوري للمعلم، وبضرورة إجلاله وإكرامه دون إغفال جميع أطرف العملية التربوية والتعليمية.

وعند الحديث عن جمعية المعلمين لا يمكن أن نغفل الدعم اللا محدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والتقدير والاهتمام الذي يحظى به المعلمون والمعلمات من لدن سموه وهو ما انعكس على الأداء التعليمي وعزّز من أدواره الهامّة في إعداد الأجيال الناشئة المسلّحة بالإيمان والعلم والمعرفة.

وتترجم جمعية المعلمين التي تأسست عام 1980 وينضوي تحت مظلتها ما يربو على 5700 عضو مسجل من كافة أجاء الدولة إيمانها بدور العاملين في الميدان التربوي واقعاً عملياً من خلال الخطط الاستراتيجية السنوية التي تضعها بغرض تحقيق عدد من الأهداف، فالخطط التي صاغتها للعام الجاري جاءت استكمالاً لسلسلة من الخطط السابقة، واستمراراً في تحقيق المخرجات والنتائج التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعميق الوعي بالقضايا التربوية والتعليمية لدى الجهات المعنية وتقديم الحلول المناسبة لها.

وبالحديث عن استمرارية تطوير النظم التعليمية فإن تعزيز الوعي بالقضايا التربوية وحفظ هيبة المعلم وكرامته، وتطوير مهاراته، ورفده بالأدوات اللازمة، يعتبر إحدى الأولويات لدى الجمعية التي قدمت للقطاع التعليمي عطاء أكثر من 39 عاماً، معززة خلالها البيئة التعليمية، ومرسخة ثقافة الابتكار والإبداع التربوي، بما ينسجم مع مشروع الدولة التعليمي، ويتماشى مع استراتيجياتها.

وتأكيداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة التعليمية، فإن الجمعية ضمّنت خطتها لهذا العام ب 14 مبادرة جديدة، تسعى من خلالها إلى مواصلة الارتقاء بوعي المجتمع التعليمي، حول مختلف القضايا التربوية، الأمر الذي سيسهم في تطوير جميع أطراف العملية التعليمية، من الطلاب، والمدرسين، والمشرفين، إلى جانب خلق بيئة إبداعية وأساليب مبتكرة في أدوات وآليات طرح المناهج.

ويمكن للمتتبعين والمهتمين في العمل التربوي، ملاحظة أثر ودور المبادرات التي تطلق لتطوير هذا القطاع، فالجمعية تدرك تماماً الأثر البالغ للمبادرات النوعية والمبتكرة، ما حدى بها إلى إطلاقها بشكل سنوي، كمبادرات «الوطن أمانة» و«معلمي ملهمي» و«مندوس السعادة».

* أمين عام مجلس الشارقة للتعليم