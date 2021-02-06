شكرا لقرائتكم خبر عن 41 اقتراحا على مائدة لجنة "شكاوى النواب" حول المشروعات الخدمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، 41 اقتراحا برغبة موجه من النواب إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات المواطنين وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية، من إنشاء وتأهيل طرق وتطوير مستشفيات وتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتنفيذ محطات مياه شرب، ومدارس وافتتاح وتطوير مكاتب بريد، وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية وغيرها.

وتناقش اللجنة في اجتماعين لها بعد غد، الاثنين، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، 27 اقترحا برغبة من النواب، بشأن تحويل مستشفى علوان بمركز ومدينة أسيوط إلى مستشفى مركزي (ب) محافظة أسيوط، وبشأن تزويد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية مسالك بولية، وجراحة عامة ونساء وتوليد- بمحافظة الفيوم، وبشأن عدم وجود قرية البضائع وحجر صحى بمطار سوهاج الدولي محافظة سوهاج، وبشأن التوسعة في إنشاء وحدات غسيل كلوى بمحافظة سوهاج، وبشأن تحويل مستشفى الصوامعة شرق بمركز أخميم إلى مستشفى مركزي (ب) محافظة سوهاج، وإنشاء مستشفى طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وبشأن بناء مجمع عيادات للتأمين الصحي على قطعة الأرض المخصصة بحي الزهور مركز المحمودية محافظة البحيرة، وبشأن تشغيل مكتب صحة حي دار السلام محافظة القاهرة على مدار اليوم، وبشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم محافظة سوهاج، وبشأن فتح مكتب بريد بقرية التوفيقية محافظة الفيوم، وبشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة 100م، لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى، وبشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس محافظة الجيزة تيسيراً على المواطنين، وبشأن إنشاء مكتب ريد بقرية شنو مركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.

كما يتناول اجتماع اللجنة الاثنين، مناقشة اقتراحات برغبة بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيدمن – مركز سنورس – محافظة الفيوم، وبشأن إدراج مشروع مياه الشرب والصرف الصحي لقرية طماى الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة، وبشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية، وبشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا، وبشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهى (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط، وبشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر، وبشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي شنو ورزقه الشناوى بمركز ومحافظة كفر الشيخ.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثانى يوم الاثنين، اقتراحات برغبة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية، كوم الأطرون، بلتان، العبادلة، مركز طوخ محافظة القليوبية، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدى، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة - محافظة المنيا، وبشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر، وبشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي شنو ورزقه الشناوى بمركز ومحافظة كفر الشيخ.

أما يوم الثلاثاء، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 14 اقتراحا برغبة، بشأن عمل كنترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج، وبشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج، وبشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا، وبشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية (كالعلوم والطب)، وبشأن تغطية المصرف الذى يمر داخل قريتي شنو ورزقه الشناوي بمركز ومحافظة كفر الشيخن وبشأن تغطية مسافة (500م) من بداية مصرف الجمالية العمومي التابع للإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية – محافظة الدقهلية، وبشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70 مليون جنيه) والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015، وبشأن نقل مطحن ساحل سليم بمحافظة أسيوط والتابع لشركة مطاحن مصر الوسطى إلى قرية المطمر- محافظة أسيوط، وبشأن نقل الإشراف الإداري لمساحة (2) فدان التابعة للإدارة الزراعية بمدينة ساقلته بمحافظة سوهاج إلى الوحدة المحلية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

كما تنظر اللجنة، اقتراحات برغبة، بشأن رصف طريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6، وبشأن استغلال قطعة الأرض الكائنة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية لإنشاء سوق جملة أو مجمع مواقف سيارات، والتي كانت تستخدم كمخازن للغلال، وإعادة رصف الطرق داخل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وبشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.