شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالنواب تستمع لوزيرة الهجرة وتعد تقريرها عن بيان "سعفان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، تبدأ باجتماعين الأحد، لمناقشة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذى عرضه أمام الجلسة العامة للمجلس منذ أيام، عن موقف تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير عنه، بينما تستكمل لجنة القوى العاملة في اجتماعيها الاثنين، الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وتستمع لجنة القوى العاملة يوم الثلاثاء المقبل، إلى بيان نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فيما يتعلق باختصاص لجنة القوى العاملة.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض جهود الجهاز في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه في عام 2020 انتهى الجهاز من التسوية لعدد 14 ألفا و 417 موظفا، وقال إن الجهاز قام بعدة جهود تمثلت في قيام الجهاز بطلب إعادة النظر في الفتوى التي صدرت في مايو 2018، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأنه. إلا أنها انتهت إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في ذات الشأن.