شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اشتراطات لقيد المنشأة لأول مرة فى جدول الغرفة الصناعية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير، وفيما يلي نستعرض اشتراطات القيد للمنشأة لأول مرة في الجدول العام للغرفة

يشترط لقيد المنشأة لأول مرة في الجدول العام للغرفة الشروط الآتية:

1. أن يكون النشاط الذي تباشره المنشأة ضمن النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة.

2. أن يقدم طالب القيد صورا رسمية من عقد تأسيس المنشأة، ونظامها الأساسي في الأحوال التي توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة، ومستخرج من السجل التجاري للمنشأة.

3. أن يسدد طالب القيد رسم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة على النحو المقرر قانونا.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، اشتراطات قيد المنشأة لأول مرة في جداول الغرفة، وما يتعين على المنشأة الجديدة طالبة القيد، والرسوم اللازمة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل، ويتعين على الغرفة منح المنشآت الجديدة طالبة القيد بعضويتها والتي يدخل نشاطها ضمن الأنشطة التي تمثلها الغرفة - وفقا للثابت بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات أو الثابت بإقرار صاحب المنشأة الفردية أو وكيله – شهادة تفيد موافقة الغرفة على مزاولة المنشأة للنشاط، على النحو الذي يتطلبه قانون السجل التجاري للقيد في السجل.