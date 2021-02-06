"زرابي وشروق".. قصة عروسين ماتا بعد زفافهما بساعات في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لفظ عريس وزوجته أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت؛ وذلك إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، عقب مرور 24 ساعة من زفافهما داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

احتفل "زرابي" صاحب ال 26 عامًا، و"شروق"، 24 عامًا، بزفافها داخل إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وعقب مرور ساعات الليل، استقل العروسان سيارة في طريقهما إلى مسكنهما الذي جرى اختياره داخل مدينة العاشر من رمضان، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة و11 من أهلهما عقب انقلاب السيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام منطقة الكريمات.

وخيّم الحزن علي الأهالي بقريتي الزرابي وبني سالم مسقط رأس العروسين، بعدما تحول الفرح الكبير إلى جنازة أكبر، وانتقل وفود من أهالي مركز ديرمواس، إلى مشارح المستشفيات، التي أودعت بها جثامين الضحايا وبينهم العروسين، وزاد من حدة الفاجعة أن معظمهم من أقارب العروسين.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبيّن مصرع كل من، علي وريدى تمام، 32 عامًا، وشروق محمود عبد اللطيف، 24 عامًا، وعريسها زرابى أحمد إبراهيم، 26 عامًا، ومحسن علوان أحمد، 24عامًا، وأحمد علوان أحمد، 35 عامًا، ومحمد فتحى حسين منصور 43 عامًا، ودعاء عبد الستار عبد الفضيل 36 عامًا،حبيبة محمد فتحى 8سنوات، ونوران محمد فتحى، عام واحد، وإسلام محمود عبد المعتمد 22 عامًا، ومصطفى محمود عبد المعتمد 12عامًا، وإسراء محمود عبد المعتمد 8سنوات، وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور، وتم نقل جميع المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة.