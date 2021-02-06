إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة شبين القناطر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في القليوبية إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بسب خلافات بينهم، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.

جرى إخطارا اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة بين طرفين بسب خلافات بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم المستشفى، والتحري عن الواقعة وملابساتها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.