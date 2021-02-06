الأردن يسجل 865 إصابة جديدة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 وفيات و 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4369 والإصابات إلى 333855.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 9996 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 90 حالة، فيما غادرت 22 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 934 حالة شفاء، اليوم السبت، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 319490 حالة.

وأضاف الموجز أن 20703 فحوصات مخبرية أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4004929 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 4.18 بالمئة.



