المفوضية الأوروبية ترفض الانتقادات حول التأخر في طلبات اللقاحات



ابوظبي - سيف اليزيد - رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مرة جديدة السبت في مقالة في صحيفة ألمانية الانتقادات التي وُجّهت إلى الاتحاد الأوروبي بأنه تأخر في إبرام اتفاقات الطلبات المسبقة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع المختبرات.

وأكدت في مقالة نُشرت في صحيفة "فرانكفورتر اليغميني زيتونغ" صدرت، اليوم السبت، أن الصعوبات في التزود باللقاحات ضد "كوفيد-19" في أوروبا مرتبطة بواقع أن هناك "نقصاً عالمياً في المكوّنات المهمة التي تدخل في عملية تصنيع اللقاحات".

ورأت أن هذه المشكلة "مؤلمة" بسبب توقعات عالية من جانب الأوروبيين مشيرةً إلى أن "لو كنا جميعاً مدركين آنذاك للمخاطر التي ينطوي عليها إطلاق مثل هذا الإنتاج الضخم، لكنّا قد خففنا التوقعات بالتطعيم السريع".

ويأتي كلام فون دير لايين في وقت تتزايد الانتقادات في ألمانيا وأوروبا حيال بطء حملات التلقيح التي بدأت مباشرة بعد عيد الميلاد، في وقت تبدو الشعوب منهكة بسبب القيود المفروضة على مدى أشهر.

وتتعرض حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت فون دير لايين وزيرة سابقة فيها ومقربة منها، لانتقادات بشكل خاص من جانب الاشتراكيين الديموقراطيين رغم أنهم في الحكم كأقلية شريكة في "الائتلاف الكبير".

ولم تكفّ رئيسة المفوضية الأوروبية عن رفض هذه الانتقادات وحظيت الجمعة بدعم ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت أن قرار الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات معاً للحصول على اللقاحات كان "صائباً".

وكررت فون دير لايين أيضاً في هذه المقالة أن الاتحاد الأوروبي سيواجه بالطبع مشاكل جديدة بسبب ظهور نسخ متحوّرة من الفيروس.

وقالت "نحن قلقون بشأن هذه النسخ المتحوّرة" رغم أن "لحسن الحظ" كل المؤشرات تدلّ حتى الآن على أن "لقاحاتنا هي أيضاً فعّالة ضد هذه النسخ المتحوّرة".

وحذّرت من أنه "علينا الاستعداد اعتباراً من اليوم لسيناريو أنه لن يعد من الممكن تدمير الفيروس بشكل كاف باللقاحات الحالية".

وختمت فون دير لايين بالقول إن المفوضية تعمل إذاً "بدون تأخير" مع "الصناعة والعلم" من أجل "تطوير وترخيص وإنتاج لقاحات ضد نسخ (متحوّرة) قد تظهر في المستقبل".



