انت الان تتابع خبر خلال يوم.. 828 وفاة جديدة بكورونا في دولة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 18262 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18262 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3929835 حالة.
وتمثل حصيلة اليوم تراجعا طفيفا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 3 فبراير 19202، وفي 4 فبرابر 20634، وفي 5 فبراير 19114.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112092 متوفيا.
وتمثل حصيلة اليوم تراجعا طفيفا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 3 فبراير 19202، وفي 4 فبرابر 20634، وفي 5 فبراير 19114.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112092 متوفيا.