خلال يوم.. 828 وفاة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18262 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3929835 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا طفيفا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 3 فبراير 19202، وفي 4 فبرابر 20634، وفي 5 فبراير 19114.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112092 متوفيا.