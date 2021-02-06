بالصور.. فكي يحتفل بإعادة انتخابه رئيسا للمفوضية الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد القادة الأفارقة الثقة في، موسى فكي، رئيس المفوضية الأفريقيا ليتولى المنصب لفترة ثانية تستمر 4 سنوات .

جاء ذلك خلال عملية انتخاب إلكتروني تمت بالقمة الأفريقية المنعقدة افتراضيا.

فكي هو المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له.





وقال فكي، عقب فوزه: "لقد شعرت بالتواضع الشديد من التصويت الساحق والتاريخي على الثقة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من خلال التصويت لي 51 من 55 صوتا لفترة ثانية مدتها 4 سنوات على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي".

كما انتخبت الرواندية، منسانزاباجانوا، نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحصولها على 42 صوتا وهو ما يمثل ثلثي الأصوات.

تنافس على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.





وتتطلب القواعد الجديدة من القيادة العليا للاتحاد الأفريقي إظهار التكافؤ بين الجنسين، مما يتطلب أنه إذا كان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رجلاً، فيجب أن يكون نائبه امرأة، والعكس.

كان موسى فكي (62) عاما قد انتخب خلال القمة الأفريقية الـ28، في يناير 2017 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيساً لمفوضية الاتحاد.

وفكي تشادي الجنسية وهو رجل قانون تولى عدة مسؤوليات في بلاده بينها رئيس للوزراء في الفترة ما بين 2003 و2005 ثم وزيرا للخارجية في العام 2008 .

ودرس موسى فكي العلوم القانونية، وتخرج في فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة باريس.

وفي الـ30 من يناير 2017 انتخب فكي لشغل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو أعلى منصب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي خلال الدورة 28 للاتحاد التي عقدت بأديس أبابا.





وسيلعب تشكيل مفوضية الاتحاد الأفريقي القادمة دورًا محوريًا في تشكيل وتنفيذ أولويات السياسة القارية لأفريقيا للسنوات الأربع القادمة.

انطلقت السبت القمة الأفريقية الـ34 "افتراضيا" لأول مرة بسبب جائحة كورونا وحضور رمزي لرئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس المفوضية الأفريقية المنتهية ولايته موسى فكي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة، وتعقد تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد" .





ويجتمع قادة الدول الأفريقية، في أول قمة افتراضية لهم، بسبب الجائحة العالمية، حيث بحثوا إصلاحات الاتحاد، والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب ، بجانب المطالبات بالحصول العادل على اللقاحات.

وكالعادة، تطرح القمة اتفاقية منطقة التجارة القارية الحرة وقضايا أخرى تلازم القمم أينما كانت.

وتسلم، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي 2021 ، خلفا لرئيس جنوب أفريقيا