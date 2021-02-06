العراق يدعو المجتمع الدولي لدعم أهالي ضحايا داعش من الأيزيديين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى دعم أهالي الأيزيديين الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في مجازر قبل أكثر من 6 سنوات.

وطالب صالح في كلمة ألقاها نيابة عنه سكفان مراد مستشاره لشؤون الأيزيديين، المنظمات الدولية إلى تضافر الجهود في الكشف عن مصير الآلاف المفقودين منهم.

وقال إن "الإبادة الجماعية التي حدثت للأيزيديين في 2014، ينبغي ألا تتكرر، وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية".

وأوضح أن "المقابر الجماعية، وما رافقها من السلوك الوحشي بسبي النساء وتغييب مصائر الآلاف من الأيزيديين وتدمير المدن والقرى والاعتداء على الأماكن المقدسة، كلها جرائم تعبّر عن شذوذ العقل الإرهابي والاستهتار بالقيم الإنسانية وحتى التنصل عن الحد الأدنى من أخلاق وتقاليد الحروب".

وتأتي هذه الكلمة بمناسبة دفن عدد من الضحايا الأيزيديين في قرية كوجو بقضاء سنجار، ممن قتلوا على يد تنظيم داعش أبان احتلال المدن في أحداث يونينو2014.

ووصلت اليوم السبت، رفات 104 من الأكراد الإيزيديين من بغداد إلى قرية كوجو في قضاء سنجار، بعد انتهاء فحوصات الحمض النووي والتأكد من هوياتهم، لتوارى الثرى بمراسم رسمية، بحضور رسمي وشعبي.

ونظمت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية في كركوك شمالي البلاد، طالبت فيها الحكومة والمنظمات الدولية بالكشف عن مصير 1300 شخص، بينهم 430 امرأة اختطفهن تنظيم داعش ونقلهن إلى سوريا عقب فرض سيطرته على قضاء تلعفر في يونيو/حزيران 2014. وخلال سيطرة تنظيم داعش على تلعفر ومناطق قضاء سنجار –المعقل الرئيس للمكون الأيزيدي- نفذ حملة إعدامات ومجازر واسعة بحق عدد كبير منهم، فضلاً عن امتهان وسبي النساء والمتاجرة بهن عبر الحدود.

وما تزال هناك عدد من المقابر الجماعية في قضاء سنجار لم تفتح لغاية الأن تضم رفات المئات من المكون الأيزيدي.