هزة أرضيه بقوة 4.2 جنوب شرق أسوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقايس ريختر، مساء السبت، في جنوب شرق أسوان.



وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر هزة أرضية على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب، بجنوب مصر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية إن قوة الهزة كانت 4.2 درجة بمقياس ريختر.

وأضاف أنه لم يرد للمعهد أي آثار سلبية ناجمة عنها او شعور للمواطنين بها.