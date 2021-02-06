السعودية: 4 حالات وفاة و386 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 361237 حالة بعد تسجيل 283 حالة شفاء جديدة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6397 وفاة و369961 اصابة.

محمد يوسف

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