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السعودية: 4 حالات وفاة و386 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر : 4 حالات وفاة و386 اصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 4 حالات وفاة بالإضافة إلى 386 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

 

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6397 وفاة و369961 اصابة.

 

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 361237 حالة بعد تسجيل 283 حالة شفاء جديدة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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