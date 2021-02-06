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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 4 حالات وفاة و386 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 4 حالات وفاة بالإضافة إلى 386 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6397 وفاة و369961 اصابة.
وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 361237 حالة بعد تسجيل 283 حالة شفاء جديدة.