شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إثيوبي: نرفض أي اتفاق لـ «سد النهضة» يحيد عن إعلان المبادئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم (السبت) رفض بلاده أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس 2015، موضحاً إن مشاكل خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب حملة تشويه للسد.

وأتهم الوزير الإثيوبي مصر والسودان بإثارة آراء متناقضة، موضحاً أن بناء سد النهضة يجري بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم.

وكان سلشي بقلي قال أمس (الجمعة) إن أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد، موضحاً أن الأعمال الهندسية في بناء السد وصلت إلى 91% بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%.

وأشار إلى أن بلاده ستبدأ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة.