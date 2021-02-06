شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون وناشطون: إيران و«حزب الله» وراء تصفية لقمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم عشرات الصحفيين والناشطين في لبنان اليوم (السبت) في وقفة احتجاجية وسط العاصمة بيروت مليشيا حزب الله والنظام الإيراني بالوقوف وراء اغيتال المفكر اللبناني لقمان سليم، مؤكدين رفضهم للجريمة.

ورددوا هتافات تندد باغتيال سليم، وتهاجم «حزب الله» المدعوم من إيران، الذي كان الناشط الراحل أحد أبرز منتقديه، داعين إلى توحيد الصفوف في مواجهة ما يجري وكسر حاجز الخوف والقول إن «حزب الله» وراء جرائم الكلمة في لبنان. وطالب المحتجون باستعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة وصولا إلى دولة مدنية، مؤكدين أن لقمان نفسه لم يكن يثق بالقضاء في بلاده بعدما اختبر عجزه في الوصول إلى نتائج بكل الأحداث السابقة.

وكانت القوى الأمنية قد عثرت على الناشط السياسي المعروف بمواقفه المنتقدة بشراسة لـ«حزب الله» مقتولاً بالرصاص داخل سيارته في العدوسية جنوب لبنان الخميس، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المتورطة.