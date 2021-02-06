شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفتك بالطفولة ويرتكب 66 ألف انتهاك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليمنية اليوم (السبت) مليشيا الحوثي بارتكاب 65971 انتهاكاً لحقوق الأطفال في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة في تقرير لها أن الانقلاب الحوثي الإرهابي دفع ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل وحرم 4.5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيا ومعسكرات التدريب المجندين.

وقالت الشبكة إن المليشيا تسببت بإعاقة 321 طفلاً منها 164 نتيجة المقذوفات التي تستهدف بها الأحياء السكنية بشكل عشوائي متعمد و157 جراء الألغام التي زرعتها في عدد من الطرق والحقول الزراعية والجبال، كما شردت 43608 أطفال منذ 2015 وحتى 2019.

وحذرت الشبكة اليمنية من التحديات التي تواجه الأطفال في اليمن، مؤكدة أنهم يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط وأعمال القتل والجرائم المشهودة حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

وأشارت إلى أنها عقدت عدة مقابلات مع أهالي الصغار الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية وتبين أنهم تعرضوا لغسل أدمغة وإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية، متهمة المليشيا باستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر لإجبار الأهالي على دفع أطفالهم للتجنيد.