شكرا لقرائتكم خبر البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير صرافين آليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت البحرين عن إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه «في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي (النعيم وجدحفص) بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين تنفيذا لغرض إرهابي».

وأضاف البيان «بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية».

وأوضح البيان أن التحريات الأولية أفادت بأن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم، وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.