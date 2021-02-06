شكرا لقرائتكم خبر شقيقة لقمان سليم: المسؤولون اللبنانيون تجاهلونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت رشا الأمير شقيقة الباحث والناشط اللبناني لقمان سليم الذي تم اغتياله في الأيام الماضية، السلطات اللبنانية وأجهزة الدولة بتجاهل القضية وعدم القيام بالواجب المنوط بهم.

وقالت في تصريحات نقلتها (سكاي نيوز عربية) «لم يبادر أي مسؤول في الدولة أو الأجهزة إلى إجراء اتصال رسمي بها فيما يتعلق بالتحقيقات، فيما تم نقل الجثمان من صيدا، جنوبي لبنان، إلى الجامعة الأمريكية في بيروت».

وشددت على أن عائلة الضحية طالبت بإجراء فحص للجثمان، نظرا إلى عدم ثقتها في القضاء والأجهزة، بعدما أظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود 6 رصاصات، إضافة إلى آثار تعذيب، وطلبت العائلة استشارة طبيب خاص لمعرفة مزيد من التفاصيل.

ودعا صحفيون وناشطون وباحثون إلى وقفة احتجاجية ضد الاغتيال السياسي في حديقة سمير قصير، وسط بيروت، رفضا لعودة نهج الاغتيالات بحق الناشطين، فيما تتوالى ردود الفعل المحلية والدولية المدينة لعملية الاغتيال التي تعرض لها سليم في جنوب لبنان، الخميس الماضي.

وعارض الكاتب الراحل ميليشيات حزب الله الإرهابية وسياساتها داخل لبنان وخارجه، كما عرف عنه جرأته العالية في مواجهة إيران، داعمة الميليشيات، وكان أيضا كثير الإنتاج العلمي والبحثي، سواء المتعلق بلبنان أو الوطن العربي.

وانتفضت لبنان بعد الجريمة البشعة، وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات ترثي الراحل، وتعتبر أن اغتياله اغتيالا للكلمة الحرة والحق في الرأي والتعبير، كما توالت ردود الفعل المنددة من الأحزاب السياسية في البلاد.