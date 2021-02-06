شكرا لقرائتكم خبر عن كبر السن عامل لامتصاص صدمة الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعامل كبار السن مع الضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من البالغين الأصغر سناً، حيث يكونون أقل اكتئاباً وقلقاً على الرغم من إصابتهم بالأمراض المزمنة التي تجعلهم عرضة لمرض كوفيد-19 الشديد. تلك نتائج دراسة حديثة منشورة مؤخراً بمجلة «الشيخوخة والصحة العقلية».

تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود ضغوط نفسية أكبر أثناء الوباء إلا أن كبر السن قد يوفر حاجزاً ضد المشاعر السلبية الناجمة عن تأثير الفيروس.

وجد الفريق ارتباطاً إيجابياً كبيراً بين احتمالية الإصابة ومشاعر القلق لدى المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً، ولم تكن هذه العلاقة موجودة في حالة المشاركين الأكبر سناً. قال الباحثون إن النتيجة تتماشى مع أبحاث أخرى تظهر مقدرة أكبر في التعامل مع القلق عند التقدم في العمر.