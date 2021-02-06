شكرا لقرائتكم خبر عن تقوية المناعة ضد الأورام بإزالة جين رئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة جديدة قادها باحثون في جامعة جنوب غرب الولايات المتحدة، إلى أن القضاء على جين واحد يمكن أن يحول الخلايا المناعية المكافحة للسرطان إلى جنود نشطين في محاربة الأورام الخبيثة. يمكن أن تقدم هذه النتائج، والتي نشرتها مجلة “العلاج المناعي للسرطان” طريقة جديدة لتسخير جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة السرطان.

تُعرف تلك الخلايا باسم خلايا CD8 + T، قام الباحثون بمقارنة نشاط الجينات في الخلايا التائية العاملة والمجهدة، وركزوا على جين يسمى Cbl-b ، وهو أكثر نشاطاً في الخلايا المنهكة.

أكدت الدراسة أن Cbl-b كان نشطاً في الخلايا التائية التي تسللت إلى الأورام في نموذج فأر مصاب بسرطان القولون، فأصبحت هذه الخلايا غير قادرة على مكافحة الورم بجانب أنها طورت أيضاً مجموعة مميزة من بروتينات سطح الخلية وعدم القدرة على إنتاج أو التعبير عن جزيئات المناعة المميزة للإجهاد.

عندما استخدم العلماء أداة تعديل الجينات CRISPR لحذف Cbl-b من هذه الخلايا استعادت مقدرتها على مكافحة السرطان وفقدت سمات الإجهاد الأخرى.