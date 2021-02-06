شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يدعمن حملة "احميها من الختان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدد من نائبات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دعمهمن للحملة الإعلامية التوعوية التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت عنوان" احميها من الختان"، التى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ودشن نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، مشاركتهن فى الحملة بتغير الصور الشخصية الخاصة بالحسابات الشخصية ، على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مكتوب عليها :" احميها من الختان".

يذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق حملة إعلامية توعوية بعنوان" احميها من الختان"، التى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان ، فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستكمالا لأنشطة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالى والأباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية ، مشيرة إلى أن رفع وعى الأفراد جزء أساسى للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجهها مجتمعاتنا والتى مازالت الفتيات تعانى فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضة انسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدى إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقها الطبيعي بالعيش دون تشويه أعضاءها التناسلية ، معربه عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة فى توضيح الصورة الحقيقة المظلمه تجاه هذه الجريمة .