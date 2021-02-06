شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والبترول أمام لجنة طاقة بمجلس النواب لمناقشة بيانات الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إجتماعين الأسبوع الجارى أولهما غداً الأحد لمناقشة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة.

وكانت الوزيرة، قد أكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون فى مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذى جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت وزيرة البيئة، إنه جارى حاليا العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

أما الإجتماع الثاني للجنة، من المقرر عقده يوم الثلاثاء بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال مناقشة بيانه الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة العامة، إن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أولوية خلال الفترة الراهنة، مع إتاحة فرصة التقسيط فى بعض الحالات، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من الممكن أن يتم توصيل الغاز مجانا لبعض الفئات التى تستحق.