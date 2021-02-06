مقتل شخصين جراء انفجار في باكستان

قتل شخصان على الأقل، وأصيب خمسة جراء انفجار قنبلة الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار استهدف مسيرة شعبية خرجت في كويتا بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الكشميري. وأضاف مسؤول الشرطة في كويتا، غلام قادر، أن الانفجار نجم عن قنبلة موقوتة كانت مخبأة في شاحنة مركونة على جانب الطريق، وانفجرت حينما كان المشاركون في المسيرة يسيرون على طريق. وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.



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