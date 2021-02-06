تركيا مطالبة بالتخلي عن الصواريخ الروسية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّها تريد من تركيا أن تتخلّى عن صواريخ إس-400 الروسيّة، لتتمسّك بذلك بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي إنّ «موقفنا لم يتغيّر»، مضيفًا «ندعو تركيا إلى التخلّي عن نظام إس-400».

وكانت واشنطن منعت إصدار أيّ ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكوميّة التركيّة المكلّفة بالمشتريات العسكريّة، عقابًا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسيّة. واستندت في ذلك إلى قانون أقرّه الكونجرس الأمريكي العام 2017 «لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات».

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحافي «تركيا حليف قديم وعضو له اعتبار في حلف شمال الأطلسي، لكنّ قرارها شراء صواريخ إس-400 لا يتوافق مع التزاماتها كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي».

وقال «حظيت تركيا بفرص متعدّدة خلال السنوات العشر الماضية لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة، لكنّها فضّلت شراء «نظام إس-400» الذي يمنح روسيا المال وإمكانية الوصول والتأثير».