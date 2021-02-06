احتجاج الآلاف رغم حصار الشرطة في تونس

وقال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب فرضت طوقًا حول وسط المدينة، ومنعت السيارات وكثيرًا من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، بينما تجمع الآلاف.
وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء تونس في الأسابيع الأخيرة، حظي تجمع يوم السبت بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى منظمة سياسية في البلاد، ويبلغ عدد أعضائها مليون عضو.
في حين ركزت الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي بسبب عدم المساواة بشكل متزايد على العدد الكبير من الاعتقالات والتقارير، التي نفتها وزارة الداخلية، عن إساءة معاملة المعتقلين.
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