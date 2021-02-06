انتشار الشرطة الهندية لمنع احتجاجات للمزارعين

انتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أنحاء الهند لمنع تظاهرات جديدة، يهدد مزارعون بتنظيمها رفضا لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم. وتم إغلاق عشر محطات مترو في وسط نيودلهي، حيث نزل مزارعون على جراراتهم الشهر الماضي في تظاهرة شهدت مواجهات، فيما انتشر آلاف من عناصر الشرطة على حواجز طرق عند تقاطعات رئيسية. ودعت نقابات المزارعين إلى احتجاجات بقطع الطرق في أنحاء البلاد في آخر يوم تحرك. وأفادت تقارير إعلامية عن احتجاجات معزولة لمزارعين وأنصارهم، في طرق ونقاط عبور مدفوعة في العديد من الولايات، لكن من دون أي مشكلات.

ويعتصم عشرات آلاف المزارعين في خيام على طرق على أطراف نيودلهي، منذ نوفمبر للمطالبة بإلغاء إصلاحات تحرر أسواق منتجاتهم الزراعية. ويقول المزارعون إن التغيرات ستؤول بالقطاع الزراعي المهم إلى الوقوع تحت سيطرة تكتلات كبرى. وبعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة في 26 يناير، تعهدت نقابات المزارعين أن يكون أي تحرك جديد سلميا.

وخارج نيودلهي نشرت أعداد كبيرة من الشرطة في الولايات الزراعية الرئيسية أوتار براديش وهاريانا والبنجاب.