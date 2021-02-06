انتشار الشرطة الهندية لمنع احتجاجات للمزارعين

ويعتصم عشرات آلاف المزارعين في خيام على طرق على أطراف نيودلهي، منذ نوفمبر للمطالبة بإلغاء إصلاحات تحرر أسواق منتجاتهم الزراعية. ويقول المزارعون إن التغيرات ستؤول بالقطاع الزراعي المهم إلى الوقوع تحت سيطرة تكتلات كبرى. وبعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة في 26 يناير، تعهدت نقابات المزارعين أن يكون أي تحرك جديد سلميا.
وخارج نيودلهي نشرت أعداد كبيرة من الشرطة في الولايات الزراعية الرئيسية أوتار براديش وهاريانا والبنجاب.
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