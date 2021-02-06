السعودية تدعم مكافحة الملاريا باليمن

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ وبالشراكة مع المنظمة، برنامجا تنفيذيا بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن لمدة تصل إلى 18 شهرا، تغطي المحافظات اليمنية الموبوءة بالمرض.
ويشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية، بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كاف لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفش للوباء.
كما يعمل المركز من خلال المشروع على تأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومستهلكاتها، لتشخيص الملاريا في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات اليمنية الموبوءة.
فيما تشتمل أنشطة المشروع على التثقيف الصحي للمواطنين، وبناء القدرات بتدريب وتأهيل أكثر من 3500 كادر صحي، الذي يعد من أكبر البرامج التدريبية على مستوى اليمن. ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.
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