لبنان يسجل 2496 إصابة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 317836 بعد تسجيل 2496 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3562 بعد تسجيل 67 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 317836 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3562 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الماضي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.



