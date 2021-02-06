الكويت تسجل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170036 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 70 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 539 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 161093 حالة.